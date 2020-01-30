بوتين يعفو عن إسرائيلية مسجونة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عفوا رئاسياً الأربعاء عن إسرائيلية-أميركية كان حكِم عليها في روسيا بالسجن 7 سنوات ونصف بتهمة "تهريب مخدرات"، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا وأسابيع من المفاوضات بين البلدين.

وجاء في المرسوم أن بوتين، مدفوعًا بـ"المبادئ الإنسانية"، قرر "العفو عن نعمة يسسخار، المولودة عام 1993 التي أدينت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019".

وكان مصير الشابة أثار موجة تعاطف في إسرائيل في حين وعد نتنياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 2 آذار/مارس ببذل قصارى جهده للإفراج عنها.

وجاء العفو عن الشابة في وقتٍ من المقرر أن يجتمع نتنياهو مع بوتين الخميس كي يُقدم له تفاصيل الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في بيان "أشكر صديقي الرئيس بوتين على العفو عن نعمة يسسخار. أنتظر غدًا اجتماعنا الذي سنناقش خلاله خطة" السلام الأميركية "وآخر التطورات في المنطقة".

وكانت يافا، والدة نعمة، التقت بوتين الأسبوع الماضي في إطار زيارة الأخير لإسرائيل. وبعد اللقاء، أكدت يافا لصحافيين أن بوتين "وعدها" بأنه سيُعيد ابنتها إلى ديارها. من جهته، أكد بوتين حينها أن "الأمور ستسير بشكل جيد".

وقال فاديم كليوفغانت، أحد محامي نعمة، إن "إجراءات إطلاق سراحها جارية وفقًا للمرسوم"، بينما نقلت وكالة إنترفاكس عن محامٍ آخر هو أليكسي دوبرينين أنه سيتم إطلاق سراح الشابة الخميس.

من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية أن نعمة ستعود إلى إسرائيل الخميس على متن طائرة نتنياهو.

وقالت يافا، والدة نعمة "لقد تأثرتُ بالطبع (...) أود أن أشكر شعب إسرائيل (...) وبالطبع رئيس الوزراء وكل من فعل شيئاً".

وكانت نعمة طلبت من الرئيس الروسي أن يعفو عنها بعد يومين على زيارة بوتين لإسرائيل. وقال محامو الشابة في بيان إن نعمة "قررت أن تطلب من الرئيس الروسي العفو وتقدمت بطلب خطي بهذا المعنى" عبر إدارة مركز الاعتقال حيث هي موجودة.

كانت نعمة أوقفت في نيسان/أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها. في تشرين الأول/أكتوبر حكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف سنة ثم ثبتت في الاستئناف في كانون الأول/ديسمبر.