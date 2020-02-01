طائرة إيرانية جديدة تنحرف عن مسارها أثناء الهبوط

خرجت طائرة ركاب تابعة للخطوط الإيرانية "إيران إير"، السبت، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار محافظة كرمانشاه (غرب)، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، ذكر والي كرمانشاه، هوشنغ بازوند، أن طائرة من طراز "إيرباص 319" انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار المحافظة.

وأوضح أن الطائرة كانت تقل 110 ركاب، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين الماضي، أن طائرة ركاب خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مدينة "معشور" التابعة لمحافظة خوزستان، جنوبي البلاد.