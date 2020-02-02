أطباء تايلنديون يطورون عقارا للقضاء على فيروس كورونا

قال أطباء من تايلاند، اليوم الأحد، إنهم شهدوا نجاحا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس "HIV".

وفيروس "HIV" وهو (مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز) حيث أظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيرا خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

وقال الأطباء من مستشفى راجافيثي في بانكوك إن نهجا جديدا في علاج فيروس كورونا حسن حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم ومنهم امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عاما من مدينة ووهان أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام.

ويشمل العلاج مزيجا من عقارين لمكافحة فيروس "HIV" هما لوبينافير وريتونافير إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا أوزيلتاميفير.

وذكرت تقارير رسمية في الصين اليوم، أن عدد الوفيات المؤكدة من جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 304 أشخاص جميعهم صينيون وذلك بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي التي تعد مركز انتشار الوباء.

وتواجه الصين عزلة متزايدة بعد أن طبقت دول أخرى حظرا على السفر إليها وعلقت شركات الطيران رحلاتها وأجلت حكومات مواطنيها مما يهدد بحدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية لكنها لا تستدعي فرض قيود على التجارة والسفر على مستوى العالم.