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الفليبين تشهد أول وفاة بـ"كورونا" والصين تعلن وصول عدد وفياتها إلى 304

ديلي صباح ووكالات
إٍسطنبول
نشر في 02.02.2020 10:44
آخر تحديث في 02.02.2020 14:20
الفليبين تشهد أول وفاة بـكورونا والصين تعلن وصول عدد وفياتها إلى 304

أعلنت منظّمة الصحّة العالمية أنّ الفليبين سجّلت الأحد أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا الجديد الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر.

من جهتها، أعلنت الصين أن عدد وفيات المرض قفز إلى 304 أشخاص وأصاب أكثر من 14 ألفاً و550 آخرين.

وقال ممثّل منظمة الصحة العالمية في الفيليبين رابيندرا أبياسينغيه للصحافيين إنّ الضحية صيني من مدينة ووهان ووفاته هي "أول حالة وفاة تسجّل خارج الصين" بالفيروس التنفّسي المميت الذي تفشّى في الصين ووصل إلى أكثر من 20 دولة.

وأضاف: "مع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنّ هذه ليست حالة انتقلت إليها العدوى محلياً. هذا المريض جاء من بؤرة هذا الوباء".

من جهته قال وزير الدولة للشؤون الصحية فرانسيسكو دوكي إنّ المتوفّى فارق الحياة في مستشفى في العاصمة مانيلا وقد وصل إلى الفليبين مع امرأة صينية تأكّدت إصابتها بالفيروس.

وهذه المرأة، التي تتعافى حالياً من المرض في مستشفى في العاصمة، هي أول إصابة سجّلت في الفليبين بالفيروس التنفّسي المميت.

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