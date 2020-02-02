سائق مخمور يتسبب بمقتل 4 أطفال لبنانيين في سيدني

دهس سائق مخمور، يقود سيارة رباعيّة الدفع، 7 أطفال لبنانيّين، مساء السبت، في إحدى ضواحي مدينة سيدني (جنوب شرقي أستراليا)، ممّا أسفر عن مقتل أربعة منهم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة، الاحد، أن الأطفال كانوا يركبون دراجاتهم الهوائية، على ممر للمشاة قرب نادي الغولف في ضاحية أوتلاند، التي يسكنها عدد كبير من اللبنانيين.

ولقي الأطفال الأربعة اللبنانيّون حتفهم على الفور، وهم 3 أشقاء (تراوح أعمارهم بين 8 و13) وابنة عمّتهم، وأصيب الثلاثة الآخرون بجروح خطيرة.

وأضافت أنّ الأطفال كانوا على الرصيف المخصّص للدراجات، عندما قفزت السيارة الرباعية الدفع ودهستهم.

وتجمّع عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية، في مستشفى "وايسميد"، وسط حالة من الصدمة والهلع والغضب، بسبب هذه الفاجعة .

وسيمثل السائق (29عاماً)، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، الأحد، أمام المحكمة بعدما وجّهت إليه تُهم بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر.