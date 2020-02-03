الصين تنهي بناء مشفى خاصاً لاستقبال حالات فيروس كورونا خلال 10 أيام

بدأ مستشفى هوشنشان الصيني الذي بني خلال عشرة أيام، باستقبال الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، صباح يوم الاثنين ، وفقا وسائل الإعلام الرسمية.

وضمن جهود السلطات الصينية لمكافحة الفيروس جديد، بني مستشفى هوشنشان (بسعة 1000 سرير) في ورشات عملت على مدار الساعة في مدينة ووهان، بوسط الصين حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر، وحيث يُمنع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة من مغادرة المنطقة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستجيب فيها القادة الصينيون لمواجهة مرض جديد ببناء مستشفيات متخصصة بين عشية وضحاها تقريبًا.

كانت المرة الأولى مع انتشار مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) عام 2003، وتم إنشاء مرفق في بكين لمرضى هذا المرض الفيروسي في غضون أسبوع.

على الصعيد نفسه، أعلنت الصين الاثنين عن "الحاجة الملحة" لأقنعة طبية واقية فيما تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس عام 2002، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في ايجاز صحافي "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية".

كما انتقدت الصين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن بـ"اثارة الذرعر ونشره".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".