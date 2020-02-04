إيران.. المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق متهم بالتجسس لصالح واشنطن

أعلن القضاء الإيراني المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق "أمير رحيم بور" المتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولته نقل معلومات حول برنامج إيران النووي.



ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي، في مؤتمره الصحفي الثلاثاء، أن أمير رحيم بور كان يأخذ مبالغ طائلة ويعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويسعى لنقل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني لذلك ادين وصدر بحقه حكماً بالإعدام وقد صادقت المحكمة العليا مؤخرا على الحكم المذكور.



ولفت الى أن حكم الإعدام الصادر بحق رحيم بور سيتم تنفيذه قريبا.

ولفت الى أن شخصين آخرين كانا ينشطان في إطار مؤسسة خيرية لكنهما يرسلان معلومات الى أميركا وقد أدين أحدهما بالتجسس وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والثاني أدين بالنشاط المعادي للأمن القومي في البلاد وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.