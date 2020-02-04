هونغ كونغ تسجل أول وفاة بكورونا والحصيلة العامة ترتفع إلى 425

أصبحت هونغ كونغ، الثلاثاء، ثاني منطقة خارج الصين القارية تسجل فيها وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد الفليبين، فيما فُرضت قيود على حركة التنقل في مدينتين أخريين بعيدتين عن بؤرة الفيروس تضم إحداهما موقع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية.

وأعلنت هونغ كونغ وفاة رجل في التاسعة والثلاثين من العمر بعد أن كانت قد أغلقت كل المعابر مع الصين القارية، باستثناء اثنين، لمنع انتشار الفيروس.

والأحد سجلت الفليبين وفاة صيني قدِم من ووهان، بؤرة الفيروس الذي أعلنت وزارة الصحة الصينية حالة طوارئ صحية بسببه.

وانتقل الفيروس حتى الآن إلى أكثر من 20 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، كما دفع بالعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات من وإلى الصين.

وما زالت هونغ كونغ تذكر تبعات انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أودى بقرابة 300 شخص في هونغ كونغ و349 آخرين في الصين القارية في 2002 و2003.

وأعلنت الصين في وقت سابق الثلاثاء عن 64 وفاة جديدة -رقم قياسي ليوم واحد- ناجمة عن الفيروس لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 425 مع أكثر من 20 ألف إصابة في أنحاء البلاد.

ومع أكثر من عشرين ألفا و400 إصابة مؤكدة بالفيروس، تعد نسبة الوفيات بكورونا أقل بكثير عن تلك التي سجلت عند انتشار سارس وبلغت 9,6 بالمئة من الإصابات.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن الرجل توفي لمضاعفات نجمت عن مشاكل صحية يعاني منها أساسا وأدت إلى تعقيد معالجته. وكان هذا الرجل قد زار ووهان الشهر الماضي.

وتسعى الصين بصعوبة لاحتواء الفيروس رغم تفعيل تدابير غير مسبوقة مثل عزل أكثر من خمسين مليون شخص في مقاطعة هوباي حيث ظهر الوباء.

كما فرضت قيودا على مناطق بعيدة عن بؤرة المرض.