الصين تشكر تركيا لدعمها الطبي في مكافحة فيروس "كورونا"

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن شكرها لتركيا إزاء تقديمها الدعم والمستلزمات الطبية لها، في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي عقده عبر موقع التواصل الاجتماعي "وي شات".

وقال المسؤول الصيني إن المساعدات التركية هذه بمثابة تجسيد لعلاقات الصداقة بين شعبي البلدين، معرباً عن شكره لأنقرة.

وكانت تركيا قد أرسلت يومي 31 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط 2020، مساعدات طبية إلى الصين لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، في تحرك يأتي ضمن جهود أنقرة لوقف انتشار الوباء الذي يثير الرعب بالعالم.

ونُقلت المساعدات على متن طائرة شحن عسكرية أرسلتها تركيا من أجل إجلاء مواطنين أتراك وعدد من مواطني دول أخرى، مقيمين في مدينة ووهان الصينية.

وتضمنت المساعدات المرسلة بغية مكافحة الفيروس ومنع انتشاره بشكل أكبر، 100 سترة واقية من الأخطار البيولوجية، و93 ألفا و500 كمامة طبية، و100 قطعة ملابس واقية للاستخدام مرة واحدة.

والثلاثاء، أورد التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا المستجد" محليا، إلى 425 حالة وفاة، و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة.

ووفق التقرير الصيني ذاته، فإن ألفين و788 من المصابين في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 23 ألفا و214 شخصا بالفيروس.

فيما سجلت 25 دولة أخرى 165 إصابة مؤكدة بالفيروس، بجانب تسجيل حالتي وفاة فقط خارج البر الصيني، الأولى في الفلبين، والثانية في مقاطعة هونغ كونغ التابعة إداريا للصين.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/ كانون الأول 2019، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، ثم انتشر عبر العالم.