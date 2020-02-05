باحثون طبيون صينيون يطورون عقارين يمكنهما إعاقة فيروس كورونا بشكل فعال

أعلن فريق البحث العامل مع البروفيسورة "لي لانجوان"، إحدى أبرز العلماء الصينيين الساعين لمكافحة فيروس كورونا الجديد، تقدما كبيرا يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "تشانغ يانغ" الصينية اليومية.

وأظهرت التجارب الأولية المجراة على الخلايا المخبرية، أن عقارين هما "أبيدول" و"دارونافير" يمكنهما أن يعوقا الفيروس بشكل فعال، وفقاً للعالمة "لي"، الأستاذة بجامعة "تشجيانغ".

وقد أحضرت الأستاذة "لي"، موظفين من الطواقم الطبية من مقاطعة "تشجيانغ" شرق الصين، إلى مقاطعة "هوبي" وسط الصين، على أمل تعزيز العلاج الإسعافي للمرضى الجدد.

وقالت الأستاذة "لي" إن عقار "كيليشي" المضاد لفيروس نقص المناعة البشري، والذي يتم استخدامه حالياً، ليس فعالاً بالقدر الكافي، وله آثار جانبية أيضاً.

وأوصت بإدراج العقارين الجديدين في برنامج العلاج الخاص بلجنة الصحة الوطنية للالتهاب الرئوي، الناجم عن فيروس كورونا.

هذا وكان "تشن زوبنغ" وهو عالم يعمل ضمن الفريق، قد ذكّر بأهمية عدم تناول أيٍ من الدواءين دون توجيه طبي.

وقال "تشن" الذي يشغل منصب نائب رئيس المستشفى التابع لجامعة "تشجيانغ" أيضاً، إن الدواءين قد استخدما في علاج المرضى المصابين بالفيروس في مقاطعة "تشجيانغ"، وأنهما سيحلا محل الأدوية الأخرى بآثار جانبية أقل في الخطوة التالية.