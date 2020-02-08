ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات في جنوب كازاخستان

قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب كازاخستان، حسبما أعلن وزير الداخلية يرلان تورغومباييف السبت، موضحا أن 300 شخص شاركوا في المواجهات التي جرت الجمعة.

وجرت المواجهات في منطقة جامبيل التي تبعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة ألماتي، حسب وزير الداخلية الذي قال إن "عشرات الاشخاص جرحوا وقتل ثمانية أشخاص".

ودعا رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف إلى اجتماع طارئ للحكومة السبت أكد خلاله أن الشركة والحرس الوطني تمكنا من "السيطرة على الوضع".

وأضاف "هذه الليلة في حي كردي بمنطقة زامبيل وقعت اشتباكات ومعارك بين السكان المحليين في عدد من المناطق". وتابع توكاييف "للأسف سقط جرحى وقتلى وأعبر عن تعازي الحارة بالذين لقوا حتفهم."

وظهر في لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة مشاهد شبان بعضهم يحملون هراوات يسيرون على طول طريق قرية تحترق المباني على طرفيها.

ويبدو أن النزاع جرى بين الأغلبية الكازاخية وأقلية الدونغان، لكن السلطات لم تذكر أي تفاصيل عن منشأ الصدامات.