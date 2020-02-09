إيران تفشل في وضع قمر صناعي في المدار

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع احمد حسيني قوله إن ايران أطلقت "بنجاح" قمراً صناعياً في الفضاء الأحد إلا أنه لم يصل الى مداره.

وأضاف حسيني، من وحدة الفضاء في وزارة الدفاع، أن الصاروخ "أطلق بنجاح القمر الاصطناعي ظفر في الفضاء، إلا أنه لم يبلغ السرعة المطلوبة لوضع القمر الصناعي في المدار المقرر له".

من جهته أقر وزير الاتصالات الايراني محمد جهرومي في تغريدة ب"فشل" إطلاق القمر.

وأضاف "لكننا (مع ذلك) أقوياء. لدينا أقمار صناعية أخرى رائعة قادمة".

وأطلق القمر عند الساعة 19,15 (15,45 ت غ) وبلغ "90 % من رحلته" المقررة المسار، على ارتفاع 540 كلم، بحسب حسيني.

وأضاف "بعون الله والتحسينات التي سندخلها في عمليات الإطلاق المستقبلية، سينجز هذا الجزء من المهمة بنجاح".

وأكد حسيني "لقد حققنا معظم اهدافنا وحصلنا على معطيات، وفي مستقبل قريب ومع تحليل المعطيات سننجز المراحل التالية".

وجاءت عملية اطلاق هذا القمر التي كانت واشنطن وصفتها بأنها "استفزاز"، في ظرف من التوتر المتعاظم بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الدولي مع ايران واعادة فرضها عقوبات مشددة على طهران.

ورداً على هذا الانسحاب والعقوبات، تخلّت طهران عن تطبيق تعهدات أساسية كانت اتخذتها بموجب الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من برنامج إيران للأقمار الصناعية واصفةً إطلاق الصاروخ الناقل في كانون الثاني/يناير 2019 بأنه "استفزاز" وانتهاك للقيود المفروضة على تطويرها للصواريخ البالستية.

وتؤكد طهران أن ليس لديها نية حيازة سلاح نووي وتقول إن أنشطتها الفضائية سلمية وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.