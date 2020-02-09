الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 812

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالبلاد إلى 812 شخصًا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، مساء السبت إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس المنتشر منذ نهاية العام الماضي، في البلاد ارتفعت من 723 إلى 812 شخصا.

وأوضحت السلطات الصحية أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصل 37 ألفا و198 شخصا.

وأشارت أيضًا أنه خلال الساعات 24 الماضية توفي 89 شخصا وتم اكتشاف 2600 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط البلاد.