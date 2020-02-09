مقتل عسكريين أميركيين اثنين وجرح 6 برصاص جندي أفغاني

قتل جنديان أميركيان وجرح ستة آخرون السبت في هجوم برشاش نفذه جندي أفغاني في شرق أفغانستان، ما يكشف غياب الأمن المستمر في هذا البلد منذ 18 عاما.

وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان إن "المعلومات الحالية تفيد أن فردا يرتدي بزة عسكرية أفغانية فتح النار من رشاش على مجموعة من الجنود الأميركيين والأفغان".

وكان الناطق أكد قبل ذلك أن هذه القوات تعرضت "لإطلاق نار مباشر" في ولاية ننغرهار. وأوضح الأحد أن الحادث وقع السبت في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان في قاعدة في منطقة شرزاد.

وقال حاكم الولاية شاه محمود مياكيل في تسجيل صوتي وزع على وسائل الإعلام أن ثلاثة جنود أفغان جرحوا. وأكد أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان عملا متعمدا ارتكبه شخص "متسلل"، أم أنه حادث عرضي.

وأضاف مياكيل "لم تحدث مواجهة بين القوات ونحن نحقق حاليا" في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقال الناطق باسم القوات الأميركية أيضا إن سبب الهجوم غير معروف حتى الآن.

من جهته، رفض الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد التعليق على هذا الهجوم. وقال في رسالة وجهها إلى وكالة فرانس برس إن الحركة "تحقق" حاليا.

وتكبدت القوات الأميركية العام الماضي أكبر الخسائر منذ انتهاء العمليات القتالية رسميا في أواخر 2014.