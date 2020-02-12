1113 وفاة حصيلة كورونا في الصين وسط تراجع عدد الإصابات الجديدة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة من فيروس كورونا المستجد في الصين الاربعاء 1100 وفاة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من "تهديد خطير جدا" رغم أن عدد الإصابات اليومية الجديدة يتراجع.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية أن الفيروس الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، تسبب بوفاة 1113 شخصا. وهناك 44,653 حالة مسجلة حاليا في الصين القارية.

وفي إشارة مشجعة، تراجع عدد الحالات الجديدة اليومية الاربعاء (2015) بشكل كبير مقارنة بالثلاثاء (2478) والاثنين (3062) بحسب لجنة الصحة الوطنية.

وعدد الوفيات الجديدة (97) يشكل أول تراجع للمعدل اليومي. وكانت بكين أشارت الى 108 حالة وفاة الثلاثاء.

وأعلنت السلطات بؤرة اصابات جديدة في مدينة تيانجين بشمال البلاد حيث أصيب 39 شخصا في مركز تجاري واحد بحسب ما أوردت وكالة انباء الصين الجديدة. والحالة الاولى ظهرت لدى موظف شخصت اصابته بالمرض في 31 كانون الثاني/يناير.

واعتبر تجونغ نانشان العالم الصيني البارز، الذي كان رائدا في مكافحة الفيروس سارس في البلاد (2002-2003) أن الوباء سيبلغ ذروته "بحلول منتصف او نهاية شباط/ فبراير".

وهو تفاؤل حذر تشاطره إياه منظمة الصحة العالمية.

واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء في جنيف أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم، على الرغم من وجود 99% من الحالات في الصين.

ودعا غيبريسوس كل الدول إلى إظهار "التضامن" عبر تشارك البيانات التي تملكها.

وتم تسجيل أكثر من 400 حالة في نحو 30 دولة أو منطقة.

خارج الصين القارية لم يتسبب الفيروس حتى الان الا بوفاة شخصين، احدهما في الفليبين والاخر في هونغ كونغ. وفي الحالتين كانا مواطنين صينيين.