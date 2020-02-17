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الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 1771

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.02.2020 11:20
آخر تحديث في 17.02.2020 11:36
الصين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1771

أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1771، وإصابة 70 ألفا و548 شخصا.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين.

وأوضح البيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 105 أشخاص.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط).

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