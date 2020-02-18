أفغانستان.. أشرف غني يفوز بفترة رئاسية ثانية

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، الثلاثاء، فوز أشرف غني، بفترة رئاسية ثانية.

وعرضت اللجنة النتائج النهائية الرسمية، في مؤتمر صحفي، لرئيستها حوا علام نورستاني، بالعاصمة الأفغانية كابل، حيث كشفت فوز "غني"، بـ50.6 % من أصوات الناخبين، حسبما نقلت وكالة "آريانا" الأفغانية.

وقالت نورستاني، إنّ الرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله، حصل على 39.52 % من الأصوات.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قالت لجنة الانتخابات إن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات، تظهر إعادة انتخاب "أشرف غني"، لرئاسة الجمهورية.

وأكّدت أن الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، حل في المرتبة الثانية، وقلب الدين حكمتيار، في المرتبة الثالثة، في انتخابات تنافس فيها 14 مرشحا.

وبيّنت أن المشاركة في الانتخابات بقيت دون المليونين، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ مليونا و843 ألف صوت، من إجمالي 9 ملايين و660 ألف ناخب يحق التصويت.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2014، جرى تقسيم السلطة بين أشرف غني، الذي تولى منصب الرئيس وعبد الله عبد الله، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي، الذي يتمتع بصلاحات مماثلة لصلاحيات الرئيس تشمل تعيين قائد الجيش ورئيس المخابرات.

وجاء ذلك بموجب اتفاق لتقاسم السلطة إثر ادعاء كل من "غني" وعبد الله، فوزهما بالانتخابات التي جرت آنذاك، واتهامات بالتزوير شابت الاقتراع.