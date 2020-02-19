قم الإيرانية تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في واقعة هي الأولى.

وقال كيانوش جاهانبور، مسؤول بوزارة الصحة، إنّ البلاد "سجلت أول حالتي إصابة فكورونا، في مدينة قُم"، حسبما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء (شبه رسمية).

وأضاف أن الجهات الطبية اشتبهت في عدد آخر من الحالات (لم يحدد عددها).

كما أوضح أن جميع حالات الاشتباه "سجلت خلال اليومين الماضيين في المدينة ذاتها"، وأنه بدء وضع الحالات المشتبه بها "قيد الحجر الصحي"، حسب المصدر ذاته.

ولم يعلن جاهانبور عن جنسية الحالتين اللذين تأكد إصابتهما.

وتعد مدينة "قُم" سابع أكبر مدينة في إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الصينية، حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لأكثر من ألفي حالة بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 136 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 المنقضية، في حين بلغ عدد المصابين 74 ألف و185 شخصا.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما سجلت عدد الوفيات من فيروس كورونا أكثر من ألف شخص خلال شهر واحد فقط.