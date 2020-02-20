تعطيل المدارس في مدينة قم الإيرانية بعد تسجيل حالات وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل المدارس في مدينة قم اليوم الخميس تجنبا لانتشار العدوى، وذلك بعد وفاة شخصين اثنين متأثرين بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة "إرنا"، أنه تم تعطيل جميع المدارس والجامعات لليوم في "قم"، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد في المدينة.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية قيانوش جيهانبور، في تغريدة على تويتر، وفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت المراقبة بعد شكايتهما من التهاب رئوي.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وأفادت بكين بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى 2500 شخص، وأكثر من 74 ألفًا و185 مصاب.