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حصيلة قتلى "كورونا" ترتفع إلى 2238.. الفيروس قتل 118 خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.02.2020 11:07
آخر تحديث في 21.02.2020 11:14
حصيلة قتلى كورونا ترتفع إلى 2238.. الفيروس قتل 118 خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و238 شخصا، وإصابة 75 ألفا و465 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 118 شخصًا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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