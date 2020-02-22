ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 2347 وفاة ونحو 76 ألف إصابة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 2347 شخصا في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، أنّها كشفت عن 397 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 76 ألفا و288 فردا، بينهم 11 ألفا و477 حالتهم حرجة.

وأكد البيان أن 109 أشخاص فقدوا حياتهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 2347 شخصا بينهم حالتا وفاة في هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة بالصين.

وأوضح أن الحالات المشتبهة بالإصابة بالفيروس بلغت 5 آلاف و365 حالة، وعدد الخاضعين للمتابعة الصحية 113 ألفا و564، والمغادرين من المستشفيات تجاوز عدددهم 30 ألفا.

وأضاف أن عدد الإصابات التي سجلت خارج البر الصيني، 78 حالة، بينها 68 إصابة في هونغ كونغ، و10 في ماكاو.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.