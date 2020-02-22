مهاتير محمد: أحزاب الائتلاف تركت لي حرية تحديد موعد استقالتي

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، السبت، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.

وأوضح مهاتير في مؤتمر صحفي العاصمة الإدارية بوتراجايا، أن "الأحزاب اتفقت على أن يكون قرار تحديد موعد استقالتي من منصبي عائدا لي".

وأكد أنه سيغادر منصبه بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبك"، المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 أيار/ مايو 2018 ، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم بعد عامين تقريبًا وفقًا لقرار الائتلاف.