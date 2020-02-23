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الصين: ارتفاع عدد وفيات “كورونا” إلى 2444

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 23.02.2020 11:21
الصين: ارتفاع عدد وفيات “كورونا” إلى 2444

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و444 شخصا، وإصابة 76 ألفا و936 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 97 شخصًا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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