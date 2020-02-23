زلزال ثان بقوة 5.7 درجات يضرب مدينة خوي بإيران ويشعر به سكان وان شرقي تركيا

ضرب زلزال ثان بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، الأحد، محافظة أذربيجان الغربية غربي إيران، وشعر به سكان ولاية "وان" شرقي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن مركز الزلازل في جامعة طهران أن مركز الزلزال وقع في منطقة "زر أباد" بمدينة خوي على عمق 28 كم تحت الأرض، في الساعة 19.30 بالتوقيت المحلي.

وصباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات منطقة كوتور في محافظة أذربيجان الغربية. ووقع الزلزال على عمق 6 كلم.

ولاحقا، أعلنت السلطات الإيرانية، في بيان، أن الزلزال أسفر عن إصابة 25 شخصا، وخلف أضرارا مادية في 43 قرية.

فيما، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، وفاة 9 مواطنين وإصابة 37 آخرين جراء الزلزال.