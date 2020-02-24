قتلى وجرحى خلال احتجاجات منددة بقانون الجنسية الجديد في العاصمة الهندية

قتل متظاهر وقائد شرطة، الاثنين، في مواجهات وقعت في منطقة شمال شرقي العاصمة الهندية نيودلهي خلال احتجاجات منددة بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد نهاية العام الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام هندية، بينها "تايمز أوف إندنيا"، أن مواجهات وقعت بين المتظاهرين وقوات أمن أسفرت عن مقتل متظاهر وقائد شرطة منطقة "شهدارا" في نيودلهي، إضافة إلى إصابة أكثر من 35 عنصر شرطة.

وذكرت أن قائد الشرطة توفي نتيجة إصابته بحجر في رأسه، مضيفة أن المواجهات أسفرت أيضا عن حرق العديد من السيارات والمحال التجارية والأبنية.

وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد نهاية العام الماضي.

ولجأت الشرطة الهندية إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتتزامن الاحتجاجات مع زيارة رسمية يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند؛ حيث من المقرر أن يتوجه في ساعات المساء إلى العاصمة نيودلهي.

ويسمح قانون الجنسية بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة.