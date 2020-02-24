مقتل جندي أذربيجاني بنيران أرمينية عبر الحدود

قتل جندي أذربيجاني بنيران قوات الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين، فيما ردت القوات الأذربيجانية على مصادر النيران.

وأوضحت قيادة خدمات الحدود الأذربيجانية في بيان، الاثنين، أن القوات الأرمينية انتهكت وقف إطلاق النار في قرية قوشجو التابعة لمدينة غازه.

وتابعت القيادة في بيانها: "استشهد الجندي إبراهيم ولييف بقذائف هاون أطلقتها القوات الأرمينية، وقامت القوات الأذربيجانية بالرد على مصادر القذائف، وتمكنت من قتل عسكري أرميني وإصابة ضابط".

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي أذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ومنذ ذلك الحين، تسبب الاحتلال الأرميني بتهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلًا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.