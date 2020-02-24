مهاتير محمد يقدم استقالته لملك ماليزيا

قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الاثنين، استقالته من منصبه لملك البلاد.

وقال موقع "ماليزيان إنسايت" المحلي: "بعث رئيس الوزراء رسالة استقالته إلى الملك، بعد يوم من الاضطرابات السياسية في ماليزيا".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن "مهاتير قدم استقالته إلى القصر الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (05:00 تغ)". دون مزيد من التفاصيل.

والسبت قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركوا له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.

وفي خطابه بعد فوزه في الانتخابات العامة في 9 أيار/ مايو 2018، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد، إنه سيترك منصبه لحليفه السياسي وعضو الائتلاف الفائز، أنور إبراهيم، بعد عامين تقريباً.