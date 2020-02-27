البط الصيني لمكافحة الجراد الباكستاني

ستقوم الصين بإرسال جيش ضخم من البط إلى باكستان لمساعدتها على مكافحة غزو الجراد، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وقالت الصحيفة، الخميس، إن مجموعات البط استطاعت قبل نحو 20 عام أن تمنع غزو الجراد في منطقة "شينجيانغ" ذاتية الحكم (تركستان الشرقية).

وأوضحت أن الصين سترسل 100 ألف بطة، وهو "العدو الطبيعي للجراد"، إلى باكستان لمكافحة الجراد.

وقال الباحث في أكاديمية العلوم الزراعية في مقاطعة جيجيانغ الصينية، لو ليجي، إن الدجاجة الواحدة قادرة على تناول 70 جرادة في اليوم، أمّا بالنسبة للبط فالعدد يمكن أن يصل إلى 200 جرادة.

ووفقًا للصحيفة، تخطط السلطات الصينية لإرسال البط إلى باكستان نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وتشهد باكستان في الأشهر الأخيرة غزوًا كبيرًا من الجراد، هو الأسوأ منذ 20 عام.