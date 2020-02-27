بسبب كورونا.. اليابان تعلق الدوام المدرسي في عموم البلاد حتى نيسان المقبل

أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، تعليق الدوام في مدارس البلاد، حتى بداية أبريل/ نيسان المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "جابان تودي"، فإن رئيس الوزراء، شينزو آبي، طلب إغلاق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى نهاية عطل الربيع التي تبدأ أواخر مارس/آذار المقبل، "كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية، أنه سيُسمح لمدارس الحضانة بأن تبقى مفتوحة.

بدورها، ذكرت وزارة التعليم اليابانية، أن الإجراء التي اتخذته الحكومة سيطول 12.8 مليون طالب، في 34 ألفا و847 مدرسة بعموم البلاد.

وحتى الخميس، سجلت اليابان أكثر من 890 مصابا بالفيروس، بينهم 705 من أفراد سفينة "أميرة الماس" الموضوعة في الحجر الصحي، و8 وفيات، بحسب الصحيفة نفسها.