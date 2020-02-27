رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يصاب بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 26

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، إصابته بفيروس كورونا الجديد.



جاء ذلك في فيديو مسجل نشره ذو النور، الخميس، وهو نائب عن محافظة قم التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في إيران.



وأوضح ذو النور أن نتائج التحليلات التي أجريت له أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع للحجر الصحي.



وأشار إلى أن الفيروس ينتشر في إيران، وأنه لا داعي للقلق حيال ذلك، مؤكداً أنهم سيتغلبون عليه.



من جانبه أعلن "علي أبرازه" نائب رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، أن 49 شخصاً كانوا قد أصيبوا بالفيروس، غادروا المشفى بعد أن تلقوا العلاج.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أبرازه قوله "إن 432 شخصاً يخضعون للعلاج في المشافي للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في محافظة قم، وأن 49 منهم غادروا المشافي بعد ظهر أمس الأربعاء".



وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصا، فيما سجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.