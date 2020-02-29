واشنطن وطالبان توقعان اتفاق سلام يطلق شارة البدء لسحب الجنود الأمريكيين

وقّعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان الأفغانية في الدوحة السبت يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهرا، وذلك بعد 19 سنة من اندلاع الحرب.

وعقب التوقيع بين الجانبين، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي كان حاضراً مراسم التوقيع: "يتعين علينا الإيفاء بالتزاماتنا لإنجاح الاتفاق وعلى حركة طالبان قطع علاقاتها مع القاعدة".

فيما قال مسؤول حركة طالبان إن الشعب الأفغاني يعاني منذ أربعة عقود، ويأمل في حياة جديدة يسودها الرخاء، وأضاف: "أهنىء الجميع بهذا الإنجاز وملتزمون بالاتفاق".

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن الاتفاق يقضي بأن تبدأ القوات الأميركية فوراً عملية الانسحاب التدريجي من أفغانستان بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع حركة طالبان، على أن ينخفض عديد الجنود من 13 الفا إلى 8600 "خلال أشهر معدودة".

وتستند عملية الانسحاب إلى برنامج زمني مبدئي ومشروط، يرتبط بشكل رئيسي بمدى احترام الحركة لضمانات أمنية التزمت بها، وبالتقدم في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

ومن المفترض، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، أن تبدأ مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين حركة طالبان وسلطات كابول بحلول 10 آذار/ مارس، استكمالا للاتفاق التاريخي الموقع في الدوحة بين الولايات المتحدة والجماعة التي تسيطر على قرابة 40% من الأراضي الأفغانية.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس ان "الاتفاق ينص على تاريخ 10 آذار/مارس، لكن علينا أن نكون واقعيين"، بينما رجّح مسؤول آخر أن تبدأ المفاوضات في النصف الاول من آذار/مارس وأن تعقد في اوسلو.

وبالتزامن مع التوقيع على الاتفاق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها "لن تتردد في إلغاء" الاتفاق في حال انتهكته طالبان.