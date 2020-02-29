وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 43 وقطر تسجل أول إصابة مؤكدة

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 43 فرداً، في حين كشفت قطر عن تسجيل أول حالة إصابة في البلاد لمواطن عائد من إيران.

جاء ذلك على لسان مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، کیانوش جهان بور، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران.

وقال كيانوش جهان بور، المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إن وزارته سجلت 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، كما سجلت 205 إصابات جديدة منذ الجمعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 593 حالة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم تشخيص فيروس كورونا لدى 5 نواب بالبرلمان من أصل 100 فحصت عينات منهم.

أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أن الإصابة تعود لمواطن قطري يبلغ 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا.

وأضاف أن المصاب ضمن المواطنين الذين قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس.

وتابع أن "الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة".

ولفتت إلى أنه "يتم تركيز الجهود حاليا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة".