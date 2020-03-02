الشرطة الفلبينية تتعامل مع عملية احتجاز رهائن في مركز تجاري

أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث عملية احتجاز رهائن في مركز تجاري في مانيلا فيما نسبتها إلى موظف غاضب، فيما انتشرت الشرطة الفيليبينية في المكان اليوم الاثنين.

وأعلن رئيس بلدية منطقة سان خوان في مانيلا فرانسيس زامورا للصحافة أن حارس أمن يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وقال زامورا إن "المعلومات الأولية التي وردتنا (...) أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية. هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى".

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.