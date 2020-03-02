بوتين: نحن لا نتجهز للحرب مع أحد

قال فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تستعد لخوض حرب ضد أحد، لكنها تعمل ثني الدول الأخرى عن التفكير بالحرب ضدها.

جاء ذلك في مقابلة للرئيس الروسي مع وكالة تاس الروسية، نشرت الاثنين، علّق فيها على مسألة إنتاج الأسلحة.

وأوضح أن بلاده أنتجت لأول مرة في تاريخها، أسلحة لم تكن موجودة في العالم، مشيرا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اللحاق بركب روسيا في مسألة إنتاج الأسلحة.

ودعا بوتين إلى تجديد اتفاقية خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في عام 2010.

وشدد الرئيس الروسي على أنه ينبغي الحفاظ على التوازن في المجال الاستراتيجي.