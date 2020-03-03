زعيم المعارضة الروسية يتهم سلطات بلاده بتجميد الحسابات المصرفية له ولعائلته

قال زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا أليكسي نافالني يوم الثلاثاء إن السلطات الروسية جمدت جميع حساباته البنكية وحسابات أسرته، بما في ذلك والديه المسنين.

واتهم المعارض المناهض للفساد البالغ من العمر 43 عامًا والذي ظهر كأبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، السلطات الروسية بالسعي لخنقه مالياً في وقت يبدو فيه أن الكرملين يسعى إلى تعزيز سلطته خلال فترة انتقالية حساسة.

وقال نافالني على موقع تويتر "تم حظر جميع الحسابات".

وقالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش لوكالة فرانس برس إن الحسابات قد جمدت بحجة التحقيق في غسيل الأموال ضد مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد.

وكتب نافالني في منشور على مدونته "هذا شيء غير سار، لا أنكر ذلك. والداي كبار في السن ومتقاعدين (...) ابنتي تدرس في الطرف الآخر من الكوكب وقد تُركت بدون سنت واحد."

وكانت خضعت منظمة المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني التي تعمل في مجال مكافحة الفساد، لعمليات تفتيش دقيقة في تشرين ثاني الماضي، في محاولة ضرب الحركة من قبل السلطات الروسية.

وأشارت لجنة التحقيق الروسية في بيان إلى أن عمليات التفتيش استهدفت منازل العاملين في المنظمة ومكاتبها في ثلاثين منطقة في البلاد، بسبب تحقيق بتهمة "تبييض أموال".

وأضافت "تم تجميد حسابات مصرفية للمنظمة" التي تحمل اسم "مؤسسة مكافحة الفساد".