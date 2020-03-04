واشنطن تشن ضربة جوية ضد طالبان هي الأولى منذ توقيع الطرفين اتفاق السلام

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية ضد حركة طالبان الأفغانية في ولاية هلمند (جنوب)، وذلك بعد 4 أيام من توقيع اتفاق سلام بين واشنطن والحركة في قطر.

وجاءت الضربة في أعقاب هجوم لطالبان على مقر عسكري للجيش الأفغاني في ولاية قندوز، ليلة الثلاثاء الأربعاء، قُتل فيه 16 جنديا.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية بتاريخ 4 مارس/آذار ضد مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراح بهلمند، كانوا يهاجمون نقطة تفتيش لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية".

وأضاف أن تلك الضربة "جاءت دفاعية" لإحباط الهجوم، وهي "الأولى ضد حركة طالبان منذ 11 يوما".