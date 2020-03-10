مع انحسار عدد الإصابات.. الرئيس الصيني يزور بؤرة انتشار فيروس كورونا

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الثلاثاء إلى مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، في زيارة هي الأولى له للمدينة بعد انتشار المرض.

وقالت وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء إن زيارة شي إلى عاصمة مقاطعة هاوبي التي تم إغلاقها منذ أواخر كانون الثاني/يناير هي لـ"تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة.

تمثل هذه الزيارة أحدث خطوة في تحول الزعيم الصيني نحو المشاركة الشخصية في مكافحة المرض الذي أودى بحياة أكثر من 3100 شخص في البلاد بعد ظهوره في ووهان في أواخر ديسمبر.

وقد بدأ الرئيس الصيني في لعب دور أكبر في مكافحة الفيروس في منتصف فبراير. لا سيما بعد أن نشرت مجلة الحزب الشيوعي "تشيوشي" في 15 فبراير خطابًا في 3 فبراير ادعى فيه الرئيس أنه علم بالمرض منذ السابع من يناير.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت تصريحات الرئيس شي وظهوره في مواقع الوقاية من الفيروسات فقط. كما أكد الزعيم الصيني على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين منع انتشار المرض ودعم الاقتصاد الذي يعاني لاستئناف النشاط الطبيعي بما تسبب به انتشار الفيروس من عمليات إغلاق.

وتأتي زيارة "شي" إلى ووهان في الوقت الذي قلَّ في عدد الحالات المؤكدة الجديدة، في المدينة أو أجزاء أخرى من مقاطعة هوبى المحيطة بها، إلى أقل من 50 حالة في اليوم.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الأحد أن 11 من 14 مستشفى مؤقت في ووهان لعلاج فيروس كورونا الجديد قد أغلقت.