تحطم مقاتلة إف-16 باكستانية في إسلام آباد ومصرع طيارها

لقي طيار في سلاح الجو الباكستاني مصرعه، الأربعاء، إثر تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" في ضواحي العاصمة إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، في بيان، إن الطيار "نعمان أكرم" لقي مصرعه إثر تحطم المقاتلة؛ حيث لم يتمكن من القفز بمظلته خارجها في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث أن السلطات ستبدأ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات الجوية، في بيان، إن مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة لها تحطمت قرب منطقة شكربريان في إسلام آباد، أثناء قيامها بتدريبات روتينية.

وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها لهذا العام، اثنتان منها في أسبوع واحد خلال فبراير/شباط الماضي.

ووقعت الحادثة الأخيرة في 12 فبراير على بعد 63 كم، إلا أن الطيار تمكن من القفز بأمان.

وفي 7 فبراير، تحطمت طائرة من طراز "ميراج" تابعة لقوات الجو الباكستانية كانت في مهمة تدريبية في مدينة شوركوت قرب البنجاب، وقد تمكن الطيار من القفز بأمان ولم تُسجل خسائر.