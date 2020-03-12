الكحول المغشوش في إيران ينافس فيروس كورونا في عدد الضحايا

راجع أكثر من 500 شخص المشافي في محافظة خوزستان، إيران، منذ 6 مارس/آذار الجاري، إثر شكاوى تسمم بسبب شربهم مشروبات كحولية مغشوشة.

فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عن المتحدث باسم جامعة العلوم الصحية في أهواز جنديسابور، علي إحسانبور، أن عدد الوفيات في محافظات خوزستان وألبرز ومازندران الإيرانية بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة ارتفع إلى 73 شخصاً، خلال أسبوع.

وأشار إلى أن بعض المستغلين نشروا إشاعات بأن المشروبات الكحولية تقضي على فيروس "كورونا" الجديد المنتشر بشكل واسع في إيران.

يشار إلى أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجه سراً بطرق بدائية.

وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالمشروبات الكحولية بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت 125 ألفا و597 إصابة بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.