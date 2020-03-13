بوتين يبحث مع مستشاريه الأمنيين الاتفاق حولإدلب

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن في بلاده، لمناقشة الاتفاق الأخير الذي عقد مع تركيا حول إدلب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في تصريحاته للصحفيين الجمعة، أنه تم التشاور في الاجتماع حول تطبيق الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع تركيا حول إدلب أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو.

كما أشار إلى أن الاجتماع بحث آخر التطورات التي طرأت على الأسواق الدولية بسبب فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين بوتين وأردوغان بحثا الخميس في اتصال هاتفي التطورات على الأرض في إدلب.