بوتين يوقع تعديلات دستورية تتيح له البقاء في الحكم حتى 2036

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع تعديل دستوري يتيح له البقاء في الحكم نظريا حتى عام 2036.

وتتضمن التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان، غرفتا البرلمان "الدوما"، "إقرارا بإيمان الروس بالرب وحظر التخلي عن أي أراض روسية".

كما يترتب عليها تصفير "عداد" الولايات الرئاسية لبوتين (67 عاما)؛ ما يتيح له الترشح لولايتين أخريين مدة كل واحدة 6 سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وحسب الدستور الحالي، لا يحق للرئيس الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي؛ ما يعني أن بوتين لا يحق له الترشح بعد انتهاء ولايته الحالية.

وأفاد نظام المعلومات القانونية الحكومي الروسي، في بيان نشره الجمعة، بأن المشروع تم توقيعه من قبل الرئيس بوتين ومن ثم سيتم إرساله إلى المحكمة الدستورية.

وفي حال وافقت المحكمة الدستورية على المشروع سيدعو بوتين إلى استفتاء شعبي عليه في 22 أبريل/نيسان.

وسيتم تمرير التعديل الدستوري حال صوت أكثر من 50 % من الروس لصالحه ليدخل حيز التنفيذ.