إيران تعاقب من يخفي إصابته بفيروس كورونا بالسجن عاما كاملاً

قررت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، معاقبة من لا يلتزم بالتدابير المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا، أو يخفي الإصابة به، بالسجن لمدة عام.

وأفاد المسؤول الرفيع في السلطة القضائية رضا مسعوديفر، في تصريحات لوكالة "مهر" للأنباء، أنهم سيعتبرون عدم الامتثال للتدابير ضد كورونا، وإخفاء الإصابة بالفيروس، "جرما يهدد الصحة العامة".

وأشار مسعوديفر، إلى الانتشار السريع للفيروس في الأماكن المزدحمة، مضيفا: "سيتم توجيه تهمة تهديد الصحة العامة للمسؤولين عن الأماكن المزدحمة مثل المعارض والمهرجانات ومراكز التسوق في حال تجاهلهم لتحذيرات وزارة الصحة، وعدم اتخاذهم التدابير المطلوبة في هذا الصدد، وسيعاقبون بالسجن لمدة عام بموجب المادة 688 من قانون العقوبات".

وأكد أن الأشخاص الذين لا يراجعون مراكز الحجر الصحي، أو المراكز الصحية، رغم ملاحظتهم الإصابة بالفيروس، سيعاقبون بموجب القانون نفسه.

وأعلنت إيران، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 988 حالة، فيما تجاوز عدد الإصابات 15 ألفاً.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية