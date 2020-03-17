السلطات الصينية توافق على إجراء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا

وافقت السلطات الصينية، الثلاثاء على إجراء تجارب سريرية للقاح مطور ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته القناة التلفزيونية الرسمية في الصين، حيث أوضحت أن اللقاح المطور من قبل فريق أبحاث من الأكاديمية الطبية العسكرية، اجتاز اختبارات الأمن والفعالية والجودة، وأن الاستعدادات الأولية للإنتاج الجماعي بدأت.

وأشارت القناة إلى أن فريق الأبحاث يقوده المهندس البيولوجي "تشين فاي" من الأكاديمية العسكرية الصينية.

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح "في أقرب وقت" وذلك بعد أن تمت الموافقة عليها اليوم، وفق المصدر ذاته.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.