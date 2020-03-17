الصين تسحب تراخيص صحفيين أمريكيين وتدعوهم لمغادرة البلاد

أمرت الصين الأربعاء صحافيين أميركيين يعملون لحساب صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال بتسليم بطاقاتهم الصحفية خلال أسبوعين، ما يعني طردهم من البلاد.

وقالت الخارجية الصينية في بيان ان هذا الاجراء يأتي ردا على القرار "المشين" للولايات المتحدة بخفض عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة لحساب وسائل إعلام صينية.

وابتداء من الأربعاء، يتعين على الصحافيين الذين من المقرر أن تنتهي مدة تراخيصهم في وقت لاحق من العام، إبلاغ الوزارة خلال أربعة أيام وتسليم بطاقاتهم الصحفية خلال 10 أيام، بحسب الوزارة.

وقال بيان الوزارة انه لن يسمح لهم "بمواصلة عملهم كصحفيين في جمهورية الصين الشعبية بما في ذلك منطقتا هونك كونغ وماكاو الاداريتان".

وسبق أن طردت الصين ثلاثة من مراسلي وول ستريت جورنال، هما أميركيان وأسترالي، بسبب ما اعتبرته عنوانا عنصريا نشرته الصحيفة الاميركية.

الا ان بعض المراقبين اعتبروا عمليات الطرد هذه خطوة انتقامية ردا على قرار الولايات المتحدة اعادة تصنيف مؤسسات الإعلام الرسمي الصيني التي تعمل في الولايات المتحدة على أنها بعثات أجنبية.

والاربعاء أمرت بكين اذاعة "صوت اميركا" وصحف نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وواشنطن بوست ومجلة تايم الاعلان كتابة عن موظفيها وبياناتها المالية وعملياتها وعقاراتها في الصين.

وقالت أنها ستتخذ "اجراءات مقابلة" غير محددة بحق الصحافيين الأميركيين "ردا على القيود التمييزية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصحافيين الصينيين بخصوص التأشيرات والمراجعات الادارية وطريقة نقل الاخبار".

وقالت ان "الاجراءات هذه ضرورية تماما وهي إجراءات مقابلة اضطرت الصين الى اتخاذها ردا على القمع غير المنطقي الذي تتعرض له مؤسسات الإعلام الصينية في الولايات المتحدة".

ووصفت الإجراءات بأنها "مشروعة ودفاع مشروع عن النفس بكل معنى الكلمة".