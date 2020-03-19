الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بكورونا لأول مرة منذ تفشي الوباء

أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها لم تسجل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت اللجنة الصحية في الحكومة الصينية في بيان لها، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس، إلا أنها أحصت 34 إصابة جديدة لأشخاص وافدين من خارج الصين.

وأضافت أن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين وعددها 21 حالة، تلتها مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد بـ 9 حالات، ثم شانغهاي بحالتين، في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).

وأشارت أن العدد الإجمالي للإصابات الوافدة إلى الصين ارتفع إلى 189 حالة.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وحتى أمس الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.