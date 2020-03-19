زلزال في غرب إيران وآخر في غرب أندونيسيا

شهد العالم زلزالين فجر اليوم الخميس، الأول كان في إيران، مدينة "خوي" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، وكان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وفق بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.

وذكر البيان أن الزلزال وقع الساعة 02.07 بالتوقيت المحلي في المدينة المذكورة القريبة من الحدود التركية، على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

فيما ضرب الزلزال الثاني جزيرة بالي، غربي إندونيسيا، وكان بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ولم تصدر السلطات بيانًا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع خسائر مادية أو بشرية، أو أي تحذير من وقوع أمواج المد العاتية "تسونامي" في أعقابه.

وتتعرض إندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ، ويؤدي بعضها إلى حدوث أمواج "تسونامي".