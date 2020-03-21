الصين تعلن عدم تسجيل حالات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على الصعيد المحلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وسط شكوك من صحة الأرقام المعلنة.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة الصحية في الحكومة الصينية، السبت.

وقالت اللجنة إنها سجلت 41 إصابة جديدة، جميعها لأشخاص جاؤوا إلى البلاد من الخارج، ولم تسجل إصابات محلية.

وأشارت إلى أن عدد ما أسمته "الحالات الوافدة" ارتفع بذلك إلى 269 حالة.

من ناحية أخرى، تحدثت وسائل إعلام صينية عن احتفالات بالألعاب النارية في مدينة ووهان، وهي موطن الفيروس، على خلفية التصريحات الحكومية.

لكن عددًا من المواطنين المقيمين في ووهان شككوا في التصريحات المتعلقة بعدم تسجيل حالات إصابة محلية جديدة.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، في تقرير لها، أن السلطات في ووهان بدأت بإزالة نقاط المراقبة الخاصة بالفيروس.

وأشارت إلى استمرار إغلاق الطرق الواقعة خارج مركز المدينة، وأن هناك مخاوف من عدم إعلان الأرقام الحقيقية من قبل السلطات.

ويقول "ون جي"، وهو أحد سكان ووهان، إنه ينظر بشك وريبة إلى المعلومات التي تشير إلى عدم تسجيل إصابات جديدة خلال 3 أيام الأخيرة.

وأشار إلى أن الطريق الأسلم هو البقاء في المنزل، مضيفًا: "لا أصدق الأرقام".

في السياق، أعلنت السلطات الحكومية في الصين وفاة 7 أشخاص بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3255 في البلاد.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.