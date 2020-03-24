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حالة وفاة بفيروس جديد في الصين تثير مخاوف من انتشار وباء جديد

وكالة الأناضول للأنباء
بكين
نشر في 24.03.2020 17:45
آخر تحديث في 25.03.2020 04:52
İHA İHA

أثارت وفاة مواطن صيني بـ"فيروس هنتا" المخاوف من انتشار وباء جديد على غرار وباء فيروس كورونا، الذي حصد إلى الآن أرواح عشرات الآلاف من البشر في العالم.

وذكر موقع "غلوبال تايمز" الإخباري الصيني في خبره، الثلاثاء، أنّ الشخص المصاب بفيروس هنتا، الذي ينتقل للبشر من القوارض، فقد حياته في حافلة أثناء توجهه من مقاطعة يونان (جنوب) إلى مقاطعة شاندونغ.

وأشار الموقع إلى أنّ السلطات أخضعت 31 شخصا كانوا في الحافلة للفحص الطبي.

وتصدر وسم "hantaviruses" الترند العالمي في موقع تويتر، على خلفية المخاوف من انتشار وباء جديد.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدوى الإصابة بفيروس هانتا يأتي عن طريق بول القوارض أو لعابها أو برازها، ولا ينتقل الفيروس من إنسان إلى إنسان آخر.

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