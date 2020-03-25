إسبانيا تتجاوز الصين في عدد ضحايا فيروس كورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في إسبانيا حصيلة الصين مع تسجيل 3434 حالة، بحسب أرقام نشرتها السلطات الإسبانية، الأربعاء.

سجلت اسبانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 738 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 3 آلاف و434 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الاسبانية في بيان، الأربعاء، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 47 ألفا و610، بعد تسجيل 7 آلاف و937 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ومع الأرقام الجديدة حلت اسبانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا (6820)، وتجاوزت الصين (3281) التي انتشر منها الفيروس.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.