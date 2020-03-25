زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب شرقي روسيا

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، جزر كوريل شرقي روسيا، صباح الأربعاء.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة سفيرو على بُعد 213 كلم.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 56.7 كلم تحت سطح الأرض.

وعقب الزلزال حذر مركز الباسيفيك لعلوم تسونامي، من احتمال حدوث موجات مد بحري في سواحل سفيرو وجزيرة هاواي الأمريكية.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، عدم وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، حسب المعلومات الأولية الواردة من المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجلاء نحو 400 ألف شخص من المنطقة المهددة بحدوث تسونامي.